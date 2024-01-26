Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Россия после долгой паузы предоставила список с украинскими военными, которые, по версии роспропаганды, были на борту упавшего самолета Ил-76.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Дословно: "Во время встречи Дмитрием Усовым было озвучено, что российская сторона на неоднократные обращения с большой задержкой дала ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.
Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января".
Детали: По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиатрощи и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.
Глава штаба Кирилл Буданов подчеркнул, что пока нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолета.
Прямая речь Буданова: "Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов".
Детали: Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что последние действия России свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть настоящие причины авиатрощи от мировой общественности.
Прямая речь Андрущенко: "Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины произошедшего, так и то, кто или что действительно перевозилось в том самолете".
Предыстория:
- 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что им россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300. Минобороны России заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена. По утверждению Минобороны РФ, был "пуск двух украинских ракет", от удара 74 человека погибли, в том числе 65 украинских пленных.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала якобы списки пленных. СМИ же известны лишь имена 6 погибших членов экипажа.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди.
- На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.