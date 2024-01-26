Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января

Татьяна ОлейникПятница, 26 января 2024, 21:30
Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
председатель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов. Фото Коорштаба

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Россия после долгой паузы предоставила список с украинскими военными, которые, по версии роспропаганды, были на борту упавшего самолета Ил-76.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Во время встречи Дмитрием Усовым было озвучено, что российская сторона на неоднократные обращения с большой задержкой дала ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

Реклама:

Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января".

Детали: По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиатрощи и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.

Глава штаба Кирилл Буданов подчеркнул, что пока нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолета.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Буданова: "Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов".

Детали: Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что последние действия России свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть настоящие причины авиатрощи от мировой общественности.

Прямая речь Андрущенко: "Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины произошедшего, так и то, кто или что действительно перевозилось в том самолете".

Предыстория:

Темы: Ил-76 в РоссиивойнапленныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина сообщила, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов – Bloomberg

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Под Киевом вскоре пройдут военные учения: может быть громко, и ночью тоже

Никаких обсуждений о повышении тарифа на электроэнергию не ведется – Галущенко

Все новости...

Читайте УП В Google News

Ил-76 в России
Путин повторил заявление своего Минобороны о "пленных на борту Ил-76"
Данилов: ООН обнимается с Лавровым, но при этом не "имеет права" посетить место падения Ил-76
Россия скрыла от Красного Креста данные о якобы пленных в самолете Ил-76 – ГУР
Последние новости
03:40
Украина сообщила, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов – Bloomberg
02:52
Украина в ОБСЕ: задокументировано 626 химических атак России
02:22
В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ
01:32
Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:48
обновленоВоздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА в нескольких областях
00:22
обновлено от 23:59, фотоРФ ударила по гражданской больнице в Харьковской области, 4 пострадавших
00:16
Экономические новости 31 января: "ГарПок" снизил долги перед зеленой генерацией, бизнес критикует законопроекты о реформе БЭБ
23:54
В Австралии на женщину напала акула: пострадавшую удалось спасти
23:47
СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн
23:37
В OpenAI признали, что GPT-4 несет небольшой риск для создания биологического оружия
Все новости...
Реклама: