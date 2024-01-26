Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Россия после долгой паузы предоставила список с украинскими военными, которые, по версии роспропаганды, были на борту упавшего самолета Ил-76.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Во время встречи Дмитрием Усовым было озвучено, что российская сторона на неоднократные обращения с большой задержкой дала ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

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Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января".

Детали: По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиатрощи и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.

Глава штаба Кирилл Буданов подчеркнул, что пока нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолета.

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Прямая речь Буданова: "Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов".

Детали: Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что последние действия России свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть настоящие причины авиатрощи от мировой общественности.

Прямая речь Андрущенко: "Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины произошедшего, так и то, кто или что действительно перевозилось в том самолете".

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