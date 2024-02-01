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Шольц: Країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 20:02
Шольц: Країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото - Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що європейські країни роблять недостатньо для підтримки України у війні з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News, він сказав після позачергового саміту ЄС 1 лютого

Деталі: Шольц зазначив: "У багатьох столицях слід поставити питання: чи дійсно ми робимо достатньо?"

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"Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні", – сказав він.

При цьому він наголосив, що Німеччина, яка є найбільшим прихильником України в Європі у плані військової допомоги, не може надавати цю допомогу самотужки.

Загалом же Шольц заявив, що задоволений результатами саміту ЄС у Брюсселі. Той факт, що 27 країн-членів ЄС розчистили шлях для нових мільярдних обсягів допомоги Україні, є гарною новиною для Європейського Союзу і гарною новиною для України, сказав він у Брюсселі.

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"Це був дуже успішний саміт", – заявив Шольц.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Теми: ШольцНімеччинадопомога УкраїніЄС
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