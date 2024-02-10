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Зеленський відреагував на нічну атаку росіян по Харкову

Роман ПетренкоСубота, 10 лютого 2024, 15:13
Зеленський відреагував на нічну атаку росіян по Харкову
фото з телеграму зеленського

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Харкові після російської атаки у ніч на 10 лютого, а також пообіцяв необхідну допомогу всім постраждалим.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким...

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Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога...

Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності".

Деталі: Рятувальна операція на місці в Харкові продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський повідомив, що вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина.

Президент також оприлюднив більше фото з місця трагедії.

Передісторія:

  • У ніч на 10 лютого ворожі "Шахеди" вдарили по Харкову - внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне та загорілося 14 приватних житлових будинків. Згодом влада повідомила, що одна людина загинула.
  • Пізніше стало відомо, що в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей.

Теми: ХарківЗеленськийШахед
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