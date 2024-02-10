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Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян по Харькову

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 15:13
Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян по Харькову
фото с телеграма зеленского

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Харькове после российской атаки в ночь на 10 февраля, а также пообещал необходимую помощь всем пострадавшим.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Прошлой ночью из-за пожара после удара "Шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Самому старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, самому маленькому - Павлу, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким...

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Десятки людей эвакуированы. Все необходимые службы привлечены, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь...

Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности".

Детали: Спасательная операция на месте в Харькове продолжается.

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Зеленский сообщил, что удалось спасти четырех человек, и среди них один ребенок.

Предыстория:

  • В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по Харькову - в результате этого попадания разлилось горящее топливо и загорелось 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что один человек погиб.
  • Позже стало известно, что в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.

Темы: ХарьковЗеленскийШахед
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