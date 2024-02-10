Зеленський: Продовжуємо оновлення Сил оборони, зміни будуть

учасники зустрічі з президентом, фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Сил оборони і безпеки й обіцяє зміни.

Джерело: Зеленський у Telegram

всі фото з Telegram Зеленського

Дослівно: "Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть.

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Більше сили для України. Більше можливостей".

Деталі: Зеленський також опублікував фото згаданих зустрічей.

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