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Зеленський: Продовжуємо оновлення Сил оборони, зміни будуть

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 18:28
Зеленський: Продовжуємо оновлення Сил оборони, зміни будуть
учасники зустрічі з президентом, фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Сил оборони і безпеки й обіцяє зміни.

Джерело: Зеленський у Telegram

всі фото з Telegram Зеленського
всі фото з Telegram Зеленського

Дослівно: "Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть.

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Деталі: Зеленський також опублікував фото згаданих зустрічей.

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Теми: Зеленський
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