Зеленський: Продовжуємо оновлення Сил оборони, зміни будуть
Субота, 10 лютого 2024, 18:28
Президент Володимир Зеленський провів наради щодо оновлення Сил оборони і безпеки й обіцяє зміни.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть.
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Більше сили для України. Більше можливостей".
Деталі: Зеленський також опублікував фото згаданих зустрічей.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.
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