Зеленский: Продолжаем обновление Сил обороны, изменения будут
Суббота, 10 февраля 2024, 18:28
Президент Владимир Зеленский провел совещания по обновлению Сил обороны и безопасности и обещает изменения.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут.
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Больше силы для Украины. Больше возможностей".
Детали: Зеленский также опубликовал фото упомянутых встреч.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
- 9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича. Также Зеленский сообщил, что Сырский определил кандидатуры заместителей, и президент подпишет соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
- 10 февраля Кабинет министров уволил первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.