Зеленский: Продолжаем обновление Сил обороны, изменения будут

участники встречи с президентом, фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел совещания по обновлению Сил обороны и безопасности и обещает изменения.

Источник: Зеленский в Telegram

все фото из Telegram Зеленского

Дословно: "Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут.

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Больше силы для Украины. Больше возможностей".

Детали: Зеленский также опубликовал фото упомянутых встреч.

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