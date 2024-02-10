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Зеленский: Продолжаем обновление Сил обороны, изменения будут

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 18:28
Зеленский: Продолжаем обновление Сил обороны, изменения будут
участники встречи с президентом, фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел совещания по обновлению Сил обороны и безопасности и обещает изменения.

Источник: Зеленский в Telegram

все фото из Telegram Зеленского
все фото из Telegram Зеленского

Дословно: "Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут.

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Больше силы для Украины. Больше возможностей".

 
 

Детали: Зеленский также опубликовал фото упомянутых встреч.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
  • 9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича. Также Зеленский сообщил, что Сырский определил кандидатуры заместителей, и президент подпишет соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
  • 10 февраля Кабинет министров уволил первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Темы: Зеленский
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