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Bihus.Info підозрює, що кураторів стеження хотіли нагородити, у СБУ відреагували

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 22:11
Bihus.Info підозрює, що кураторів стеження хотіли нагородити, у СБУ відреагували
Роман Семенченко у вересні 2013 року, фото: zhitomir.info

Проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info направив до СБУ запит щодо подання на нагородження орденом Данила Галицького керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка, якого згодом було звільнено після розголосу стеження за журналістами, та працівника СБУ Ігоря Кравченка, причетного до стеження. У СБУ заперечили наявність у них такого ордена.

Джерело: сюжет Bihus.Info, пресслужба СБУ в коментарі УП

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Деталі: Як зазначається в сюжеті, за інформацією колег, у січні після проведення операції зі стеження за співробітниками Bihus.Info, але до того, як інформація про цю операцію набула розголосу, тодішнього керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка і співробітника СБУ Ігоря Кравченка подали на нагородження орденом Данила Галицького.

У сюжеті йдеться, що Bihus.Info подав запит щодо цієї інформації, однак не має підстав сумніватися в її правдивості.

Орден Данила Галицького присвоюється указом президента за "значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові".

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Bihus.Info також повідомляє, що після публікації розслідування щодо причетності СБУ до стеження за журналістами співробітникам спецслужби заборонили використовувати брендовий одяг, дорогі годинники й елітні автомобілі. Відповідна розсилка, за даними проєкту, з’явилася у внутрішніх чатах СБУ і дійшла до журналістів.

"До уваги керівників! Прошу виключити використання оперативним складом під час службової діяльності (в робочий час) брендового одягу, дорогих годинників, елітних авто, тощо. Виключно тактичний одяг! Виконання вказівки під особисту відповідальність керівників підрозділів… Передайте особовому складу про недопущення наразі ходити в брендовому одязі, їздити на дорогих авто і т.д. (в тому числі і особливо в вихідні дні), оскільки Бігуси активно працюватимуть. Без жодних виключень! Тактична форма і т.д.", - цитує проєкт повідомлення з внутрішніх чатів спецслужби.

У сюжеті Bihus.Info також йдеться про те, що після публікації розслідування "журналісти різних редакцій почали активно повідомляти в соцмережах, що також вже знайомі з Ігорем (Кравченком – ред.)".

"Деякі – тому що він витягував їх на зустріч, деякі – тому що він приходив до них у редакцію. Згадали і те, що, за словами Ігоря, йому доручили займатися всіма журналістами", – заявили розслідувачі.

Оновлено: Після публікації новини пресслужба СБУ у коментарі УП заперечила наявність нагороди у Семенченка і Кравченка.

Дослівно пресслужба СБУ: "Інформуємо про відсутність державної нагороди "Орден Данила Галицького" у колишнього керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка та Ігоря Кравченка".

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
  • 5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
  • 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
  • 5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".
  • 6 лютого народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info.

Теми: СБУЗМІнагороди
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