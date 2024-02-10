Bihus.Info подозревает, что кураторов слежки хотели наградить, в СБУ отреагировали

Проект журналистских расследований Bihus.Info направил в СБУ запрос о представлении на награждение орденом Даниила Галицкого руководителя департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко, который впоследствии был уволен после огласки слежки за журналистами, и работника СБУ Игоря Кравченко, причастного к слежке. В СБУ отрицают наличие у них такого ордена.

Источник: сюжет Bihus.Info, пресс-служба СБУ в комментарии УП

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Детали: Как отмечается в сюжете, по информации коллег, в январе после проведения операции по слежке за сотрудниками Bihus.Info, но до того, как информация об этой операции получила огласку, тогдашнего руководителя департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко и сотрудника СБУ Игоря Кравченко подали на награждение орденом Даниила Галицкого.

В сюжете говорится, что Bihus.Info подал запрос относительно этой информации, однако не имеет оснований сомневаться в ее правдивости.

Орден Даниила Галицкого присваивается указом президента за "значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение украинскому народу".

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Bihus.Info также сообщает, что после публикации расследования о причастности СБУ к слежке за журналистами сотрудникам спецслужбы запретили использовать брендовую одежду, дорогие часы и элитные автомобили. Соответствующая рассылка, по данным проекта, появилась во внутренних чатах СБУ и дошла до журналистов.

"Вниманию руководителей! Прошу исключить использование оперативным составом во время служебной деятельности (в рабочее время) брендовой одежды, дорогих часов, элитных авто и тому подобное. Исключительно тактическая одежда! Выполнение указания под личную ответственность руководителей подразделений... Передайте личному составу о недопущении сейчас ходить в брендовой одежде, ездить на дорогих авто и т.д. (в том числе и особенно в выходные дни), поскольку Бигусы будут активно работать. Без всяких исключений! Тактическая форма и т.д.", - цитирует проект сообщение из внутренних чатов спецслужбы.

В сюжете Bihus.Info также говорится о том, что после публикации расследования "журналисты различных редакций начали активно сообщать в соцсетях, что также уже знакомы с Игорем (Кравченко – ред.)".

"Некоторые – потому что он вытаскивал их на встречу, некоторые – потому что он приходил к ним в редакцию. Вспомнили и то, что, по словам Игоря, ему поручили заниматься всеми журналистами", – заявили расследователи.

Обновлено: После публикации новости пресс-служба СБУ в комментарии УП опровергла наличие награды у Семенченко и Кравченко.

Дословно пресс-служба СБУ: "Информируем об отсутствии государственной награды "Орден Даниила Галицкого" у бывшего руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко и Игоря Кравченко".

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