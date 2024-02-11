Сирський представив Павлюка: Інших кандидатур навіть не було

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Джерело: Сухопутні війська у Telegram

Пряма мова Сирського: "Ми з вами були великою родиною в складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом з вами. Війна показала, що все, що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, здійснювались недаремно.

Реклама:

Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було".

Деталі: Павлюк подякував головнокомандувачу за довіру та за роботу, пророблену для захисту країни. Він також висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу.

Пряма мова Павлюка: "Ми зробимо усе, щоб бути опорою для вас. Щоб ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська. Разом ми є силою та ключем до перемоги України".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 11 лютого президент Володимир Зеленський призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

10 лютого Кабінет міністрів звільнив Павлюка з посади першого заступника міністра оборони.

8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.