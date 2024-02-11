Сырский представил Павлюка: Других кандидатур даже не было
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
Источник: Сухопутные войска в Telegram
Прямая речь Сырского: "Мы с вами были большой семьей в составе Сухопутных войск. Я продолжаю оставаться вместе с вами. Война показала, что все, что мы делали, а это тренировки, учения и те меры, которые были приняты накануне вторжения, осуществлялись не зря.
Когда президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было".
Детали: Павлюк поблагодарил главнокомандующего за доверие и за работу, проделанную для защиты страны. Он также выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает победу.
Прямая речь Павлюка: "Мы сделаем все, чтобы быть опорой для вас. Чтобы вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе мы являемся силой и ключом к победе Украины".
Что предшествовало: 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
10 февраля Кабинет министров уволил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны.
8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.