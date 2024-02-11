Сырский представил Павлюка: Других кандидатур даже не было

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Источник: Сухопутные войска в Telegram

Прямая речь Сырского: "Мы с вами были большой семьей в составе Сухопутных войск. Я продолжаю оставаться вместе с вами. Война показала, что все, что мы делали, а это тренировки, учения и те меры, которые были приняты накануне вторжения, осуществлялись не зря.

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Когда президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было".

Детали: Павлюк поблагодарил главнокомандующего за доверие и за работу, проделанную для защиты страны. Он также выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает победу.

Прямая речь Павлюка: "Мы сделаем все, чтобы быть опорой для вас. Чтобы вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе мы являемся силой и ключом к победе Украины".

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Что предшествовало: 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

10 февраля Кабинет министров уволил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны.

8 февраля Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.