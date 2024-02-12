Справа Гринкевичів: ДБР хоче арешту нерухомості художниці Морозюк

На майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, членів його родини, а також двох співучасників шахрайської схеми накладено арешт, а питання про накладення арешту на нерухомість колишньої нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк ще розглядається.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР), яке не називає імен фігурантів

Дослівно ДБР: "Наразі, у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника".

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Деталі: ДБР нагадує, що п’ятьом особам у середині січня 2024 року були повідомлені підозри у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

"Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою", – наголошує відомство.

Кваліфікація злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, з моменту повідомлення про підозру не змінювалася.

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Працівники ДБР продовжують вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

Цьому передувало: Художниця Соня Морозюк 17 січня повідомила, що вона розірвала заручини і не виходитиме заміж за сина фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича.

Із приводу майна Морозюк заявляла, що дві квартири влітку 2022 року їй допоміг купити батько, а з Романом Гринкевичем вона познайомилася майже через рік після цих покупок. За словами художниці, приміщення під галерею-студію у Києві вартістю 4,6 мільйона гривень вона придбала сама.

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