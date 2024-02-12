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Справа Гринкевичів: ДБР хоче арешту нерухомості художниці Морозюк

Олена РощінаПонеділок, 12 лютого 2024, 11:02
Справа Гринкевичів: ДБР хоче арешту нерухомості художниці Морозюк
Соня Морозюк, фото з її Instagram

На майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, членів його родини, а також двох співучасників шахрайської схеми накладено арешт, а питання про накладення арешту на нерухомість колишньої нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк ще розглядається. 

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР), яке не називає імен фігурантів

Дослівно ДБР: "Наразі, у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника".

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Деталі: ДБР нагадує, що п’ятьом особам у середині січня 2024 року були повідомлені підозри у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України). 

"Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою", – наголошує відомство.

Кваліфікація злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, з моменту повідомлення про підозру не змінювалася.

ВІДЕО ДНЯ

Працівники ДБР продовжують вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

Цьому передувало: Художниця Соня Морозюк 17 січня повідомила, що вона розірвала заручини і не виходитиме заміж за сина фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича. 

Із приводу майна Морозюк заявляла, що дві квартири влітку 2022 року їй допоміг купити батько, а з Романом Гринкевичем вона познайомилася майже через рік після цих покупок. За словами художниці, приміщення під галерею-студію у Києві вартістю 4,6 мільйона гривень вона придбала сама.

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Передісторія: 

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міноборони, за підозрою у хабарі в 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Син Гринкевича Роман заявляв, що діяльність його родини законна, а скандал замовний.
  • 30 грудня 2023 року Ігоря Гринкевича взяли під варту з можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.
  • 11 січня 2024 року ДБР повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів
  • Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них – елітна нерухомість, топавтомобілі, зброя й дві квартири Морозюк.
  • 17 січня Ігорю Гринкевичу та ще 4 особам було повідомнео про підозру у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Теми: ДБРМіноборонидержзакупівлікримінал
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