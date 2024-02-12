Дело Гринкевичей: ГБР хочет ареста недвижимости художницы Морозюк
На имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, членов его семьи, а также двух соучастников мошеннической схемы наложен арест, а вопрос о наложении ареста на недвижимость бывшей невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк еще рассматривается.
Источник: Государственное бюро расследований (ГБР), которое не называет имен фигурантов
Дословно ГБР: "Сейчас в уголовном производстве наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена, членов его семьи – жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника".
Детали: ГБР напоминает, что пяти лицам в середине января 2024 года были сообщены подозрения в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).
"Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, так как они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) путем заключения рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров по закупке товаров, в частности одежды для военных. В результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, что по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием", – отмечает ведомство.
Квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством львовского бизнесмена, с момента сообщения о подозрении не менялась.
Работники ГБР продолжают принимать все необходимые процессуальные меры и документируют все незаконные действия членов преступной организации.
Этому предшествовало: Художница Соня Морозюк 17 января сообщила, что расторгла помолвку и не будет выходить замуж за сына фигуранта коррупционного скандала Романа Гринкевича.
По поводу имущества Морозюк заявляла, что две квартиры летом 2022 года ей помог купить отец, а с Романом Гринкевичем она познакомилась почти через год после этих покупок. По словам художницы, помещение под галерею-студию в Киеве стоимостью 4,6 миллиона гривен она приобрела сама.
Читайте также: "Христос родился", "я от общих друзей" – появились детали задержания Гринкевича
Предыстория:
- 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, по подозрению во взятке в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. Сын Гринкевича Роман заявлял, что деятельность его семьи законна, а скандал заказной.
- 30 декабря 2023 года Игоря Гринкевича взяли под стражу с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
- 11 января 2024 года ГБР сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них – элитная недвижимость, топавтомобили, оружие и две квартиры Морозюк.
- 17 января Игорю Гринкевичу и еще 4 лицам было сообщено о подозрении в нанесении государственному бюджету Украины убытков на почти миллиард гривен.