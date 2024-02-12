Дело Гринкевичей: ГБР хочет ареста недвижимости художницы Морозюк

На имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, членов его семьи, а также двух соучастников мошеннической схемы наложен арест, а вопрос о наложении ареста на недвижимость бывшей невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк еще рассматривается.

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР), которое не называет имен фигурантов

Дословно ГБР: "Сейчас в уголовном производстве наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена, членов его семьи – жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника".

Реклама:

Детали: ГБР напоминает, что пяти лицам в середине января 2024 года были сообщены подозрения в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).

"Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, так как они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) путем заключения рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров по закупке товаров, в частности одежды для военных. В результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, что по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием", – отмечает ведомство.

Квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством львовского бизнесмена, с момента сообщения о подозрении не менялась.

ВИДЕО ДНЯ

Работники ГБР продолжают принимать все необходимые процессуальные меры и документируют все незаконные действия членов преступной организации.

Этому предшествовало: Художница Соня Морозюк 17 января сообщила, что расторгла помолвку и не будет выходить замуж за сына фигуранта коррупционного скандала Романа Гринкевича.

По поводу имущества Морозюк заявляла, что две квартиры летом 2022 года ей помог купить отец, а с Романом Гринкевичем она познакомилась почти через год после этих покупок. По словам художницы, помещение под галерею-студию в Киеве стоимостью 4,6 миллиона гривен она приобрела сама.

Читайте также: "Христос родился", "я от общих друзей" – появились детали задержания Гринкевича

Предыстория: