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Апеляційний суд арештував Лієва: застава – 50 мільйонів

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 лютого 2024, 18:08
Апеляційний суд арештував Лієва: застава – 50 мільйонів
Лієв у суді 12 лютого. скриншот

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора та застосувала до екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі "Українській правді", відео, оприлюднене на Facebook-сторінці Лієва

Дослівно: "Суд задовольнив апеляцію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 8 квітня включно) з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн експосадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ".

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Деталі: Сам підозрюваний у записаному в суді коментарі сказав, що шокований нинішнім рішенням суду, він назвав розмір застави неспівставним зі своїми зарплатою та доходами. Лієв наголосив, що співпрацював зі слідством, приходив на всі допити і т.д.

Ексчиновник заявив, що має намір звертатися до Європейського суду з прав людини.

Що передувало: Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заявив, що публічно пройде поліграф, щоб довести свою невинуватість.

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5 лютого Лієв пройшов поліграф, але за даними журналістів, у нього виникли труднощі з питанням про вказівки від керівництва.

Передісторія:

  • 30 січня суд не обрав запобіжний захід Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.
  • 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії "Львівський арсенал" (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
  • 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.
  • Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
  • Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
  • Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

Теми: МіноборонисудОфіс генпрокурора
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