Апелляционный суд арестовал Лиева: залог – 50 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора и применила к экс-руководителю департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде", видео, обнародованное на Facebook-странице Лиева

Дословно: "Суд удовлетворил апелляцию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (до 8 апреля включительно) с правом внесения залога в размере 50 млн грн экс-чиновнику Минобороны, который подозревается в завладении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ".

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Детали: Сам подозреваемый в записанном в суде комментарии сказал, что шокирован нынешним решением суда, он назвал размер залога несопоставимым со своими зарплатой и доходами. Лиев отметил, что сотрудничал со следствием, приходил на все допросы и т.д.

Экс-чиновник заявил, что намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

Что предшествовало: Экс-руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев заявил, что публично пройдет полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

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5 февраля Лиев прошел полиграф, но по данным журналистов, у него возникли трудности с вопросом об указаниях от руководства.

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