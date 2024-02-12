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Роспропаганда цитує Карлсона, який побачив, що Путін готовий закінчити війну

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 лютого 2024, 19:02
Роспропаганда цитує Карлсона, який побачив, що Путін готовий закінчити війну
Скриншот CNBC-TV18

Пропагандистські російські ЗМІ цитують американського журналіста, який після інтерв’ю побачив, що президент країни-агресорки готовий закінчити війну та "піти на компроміс".

Джерело: Карлсон під час виступу на Світовому урядовому саміті у Дубаї, російські видання РБК, РИА Новости, ТАСС

Деталі: Карлсон розповів, що начебто після інтерв’ю Путін йому розповів, що готовий піти на серйозний компроміс щодо України.

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Американський журналіст додав, що він також спілкувався з російським лідером не під запис після інтерв'ю. Під час кавування він "відчув і зрозумів", що президент РФ готовий йти на компроміси. Усі подробиці таємної розмови він не розповів.

Пряма мова Карлсона: "Звичайно. Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, Сполучених Штатів у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед них".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Такер Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.
  • У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.

Теми: СШАПутін
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