Пропагандистські російські ЗМІ цитують американського журналіста, який після інтерв’ю побачив, що президент країни-агресорки готовий закінчити війну та "піти на компроміс".

Джерело: Карлсон під час виступу на Світовому урядовому саміті у Дубаї, російські видання РБК, РИА Новости, ТАСС

Деталі: Карлсон розповів, що начебто після інтерв’ю Путін йому розповів, що готовий піти на серйозний компроміс щодо України.

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Американський журналіст додав, що він також спілкувався з російським лідером не під запис після інтерв'ю. Під час кавування він "відчув і зрозумів", що президент РФ готовий йти на компроміси. Усі подробиці таємної розмови він не розповів.

Пряма мова Карлсона: "Звичайно. Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, Сполучених Штатів у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед них".

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