Роспропаганда цитує Карлсона, який побачив, що Путін готовий закінчити війну
Пропагандистські російські ЗМІ цитують американського журналіста, який після інтерв’ю побачив, що президент країни-агресорки готовий закінчити війну та "піти на компроміс".
Джерело: Карлсон під час виступу на Світовому урядовому саміті у Дубаї, російські видання РБК, РИА Новости, ТАСС
Деталі: Карлсон розповів, що начебто після інтерв’ю Путін йому розповів, що готовий піти на серйозний компроміс щодо України.
Американський журналіст додав, що він також спілкувався з російським лідером не під запис після інтерв'ю. Під час кавування він "відчув і зрозумів", що президент РФ готовий йти на компроміси. Усі подробиці таємної розмови він не розповів.
Пряма мова Карлсона: "Звичайно. Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, Сполучених Штатів у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед них".
Передісторія:
- Такер Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.
- Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.
- У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.