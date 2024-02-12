Роспропаганда цитирует Карлсона, увидевшего, что Путин готов закончить войну
Пропагандистские российские СМИ цитируют американского журналиста, который во время интервью увидел, что президент страны-агрессорки готов закончить войну и "пойти на компромисс.
Источник: Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, российские издания РБК, РИА Новости, ТАСС
Детали: Карлсон рассказал, что вроде бы после интервью Путин ему рассказал, что готов пойти на серьезный компромисс в отношении Украины.
Американский журналист добавил, что он общался с российским лидером не под запись после интервью. Во время кафе он почувствовал и понял, что президент РФ готов идти на компромиссы. Все подробности секретного разговора он не рассказал.
Прямая речь Карлсона: "Конечно. Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И Путин среди них".
Предистория:
- Такер Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
- Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.
- В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.