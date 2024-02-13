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Кабмін призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної адміністрації

Тетяна ОлійникВівторок, 13 лютого 2024, 18:18
Кабмін призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної адміністрації
Фото з Facebook Сергія Лисака

Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 

Деталі: Кабмін погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

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Крім того призначено:

- Латинського Михайла Едуардовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;

- Кравчук Лілію Віталіївну заступником Голови Державної служби України у справах дітей.

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- Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України у справах дітей на Кравчук Лілію Віталіївну.

Звільнено:

- Кашенець Світлану Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України;

- Токарчук Тетяну Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.

Що передувало:

  • У березні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.  
  • Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.
  • 22 травня 2023 року видання "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата.
  • Гайдай повідомив, що немає офіційної відмови щодо призначення його послом у Казахстані, Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося від коментарів.

Теми: МукачевеЗакарпаттяЛуганська областьКабінет міністрів
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