Кабмін призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної адміністрації
Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, головою Мукачівської районної державної адміністрації.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук
Деталі: Кабмін погодив звільнення Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Крім того призначено:
- Латинського Михайла Едуардовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;
- Кравчук Лілію Віталіївну заступником Голови Державної служби України у справах дітей.
- Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України у справах дітей на Кравчук Лілію Віталіївну.
Звільнено:
- Кашенець Світлану Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України;
- Токарчук Тетяну Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.
Що передувало:
- У березні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.
- Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.
- 22 травня 2023 року видання "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата.
- Гайдай повідомив, що немає офіційної відмови щодо призначення його послом у Казахстані, Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося від коментарів.