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Кабмин назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной администрации

Татьяна ОлейникВторник, 13 февраля 2024, 18:18
Кабмин назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной администрации
Фото с Facebook Сергея Лысака

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая, ранее возглавлявшего Луганскую областную военную администрацию, председателем Мукачевской районной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

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Кроме того, назначено:

- Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по европейской интеграции;

- Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

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- Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

Уволено:

Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;

Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Что предшествовало:

  • В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.

  • Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.

  • 22 мая 2023 года издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата.

  • Гайдай сообщил, что нет официального отказа о назначении его послом в Казахстане, Министерство иностранных дел Казахстана отказалось от комментариев.

Темы: МукачевоЗакарпатьеЛуганская областьКабинет министров
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