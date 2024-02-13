Кабмин назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной администрации

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая, ранее возглавлявшего Луганскую областную военную администрацию, председателем Мукачевской районной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Реклама:

Кроме того, назначено:

- Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по европейской интеграции;

- Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

- Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

Уволено:

Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;

Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Что предшествовало:

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.

Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.

22 мая 2023 года издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата.