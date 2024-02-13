Кабмин назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной администрации
Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая, ранее возглавлявшего Луганскую областную военную администрацию, председателем Мукачевской районной государственной администрации.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
Детали: Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Кроме того, назначено:
- Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по европейской интеграции;
- Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.
- Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.
Уволено:
Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;
Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.
Что предшествовало:
- В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.
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Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.
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22 мая 2023 года издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата.
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Гайдай сообщил, что нет официального отказа о назначении его послом в Казахстане, Министерство иностранных дел Казахстана отказалось от комментариев.