Возросло количество погибших в результате удара по Киеву 7 февраля

Количество погибших в результате вражеской ракетной атаки на Киев 7 февраля возросло до 5.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе".

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Детали: По словам мэра столицы, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ракетного удара 7 февраля погибли 4 человека, еще 38 получили ранения.