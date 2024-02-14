Возросло количество погибших в результате удара по Киеву 7 февраля
Среда, 14 февраля 2024, 10:58
Количество погибших в результате вражеской ракетной атаки на Киев 7 февраля возросло до 5.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе".
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Детали: По словам мэра столицы, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ракетного удара 7 февраля погибли 4 человека, еще 38 получили ранения.
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