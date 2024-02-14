Без затопленого "Цезаря Кунікова" у ЧФ РФ залишається 5 із 13 кораблів – ВМС України
Після знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається лише п’ять одиниць.
Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок")
Пряма мова Плетенчука: "Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула" (йдеться про слова Путіна про російський підводний човен "Курськ", який затонув у 2000 році в Баренцовому морі зі 118 членами екіпажу – ред.).
От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі".
Деталі: Із приводу знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, на честь якого і було названо судно, Плетенчук зіронізував: "Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день".
Передісторія:
- Під ранок 14 лютого 2024 року в окупованому Росією Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, лунали вибухи з моря. У пабліках повідомляли, що в районі Місхора був атакований великий десантний корабель, для рятувальних робіт окупанти відправили ще один корабель і вертольоти Мі-8 і Ка-27. Російське Міноборони заявило лише про перехоплення 6 безпілотників над морем.
- Співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки заявили, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Згодом ГУР Міноборони офіційно повідомило, що цей ВДК потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", і оприлюднило відео.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля, який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.