Без затопленого "Цезаря Кунікова" у ЧФ РФ залишається 5 із 13 кораблів – ВМС України

Після знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається лише п’ять одиниць.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок")

Пряма мова Плетенчука: "Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула" (йдеться про слова Путіна про російський підводний човен "Курськ", який затонув у 2000 році в Баренцовому морі зі 118 членами екіпажу – ред.).

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От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі".

Деталі: Із приводу знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, на честь якого і було названо судно, Плетенчук зіронізував: "Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день".

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