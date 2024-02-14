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Без затопленного "Цезаря Куникова" у ЧФ РФ остается 5 из 13 кораблей – ВМС Украины

Елена РощинаСреда, 14 февраля 2024, 11:31
Без затопленного Цезаря Куникова у ЧФ РФ остается 5 из 13 кораблей – ВМС Украины
БДК "Цезарь Куников", фото с сайта Военное обозрение - topwar.ru

После уничтожения российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только пять единиц.

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")

Прямая речь Плетенчука: "Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (речь идет о словах Путина о российской подводной лодке "Курск", которая затонула в 2000 году в Баренцевом море со 118 членами экипажа – ред.) 

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Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море".

Детали: По поводу уничтожения корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и было названо судно, Плетенчук сыронизировал: "Может это злой рок, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день".

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Темы: ЧФ РоссииЧерное мореКрымвойна
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