Без затопленного "Цезаря Куникова" у ЧФ РФ остается 5 из 13 кораблей – ВМС Украины
После уничтожения российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только пять единиц.
Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")
Прямая речь Плетенчука: "Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (речь идет о словах Путина о российской подводной лодке "Курск", которая затонула в 2000 году в Баренцевом море со 118 членами экипажа – ред.)
Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море".
Детали: По поводу уничтожения корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и было названо судно, Плетенчук сыронизировал: "Может это злой рок, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день".
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.