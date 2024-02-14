Ексгенерал СБУ Наумов звинуватив Татарова і Смирнова в організації його дискредитації. Останній заперечив
Колишній генерал Служби безпеки Андрій Наумов вважає заступників голови Офісу президента Олега Татарова та Андрія Смирнова "кінцевими бенефіціарами дискредитаційної кампанії" щодо нього. Смирнов заперечив звинувачення.
Джерело: Наумов в інтерв’ю BBC, Смирнов у коментарі BBC
Пряма мова Наумова: "У моїй ситуації вийшло так, що замовників і ворогів достатня кількість, але глобально всі зв'язки ведуть до двох людей – Татарова (Олег Татаров – заступник керівника ОП) та Смирнова (Андрій Смирнов – заступник керівника ОП). Кінцеві бенефіціари моєї історії - це вони.
…Його (Татарова - ред.) вплив був надто активним (коли Наумов працював в СБУ - ред.), і він постійно розширював коло тих керівників, які раніше були йому непідконтрольні. У хід йшли і обіцянки медалей, і посад, і використовувалася різна мотивація. І коли вже керівники йому ставали прихильні - він ставив їм безпосередньо свої завдання, оминаючи субординацію. Так, його вплив розростався.
…У Смирнова була своя мотивація. Наскільки мені зрозуміло, він мав амбіції щодо СБУ. Також він за розподілом своїх обов'язків був куратором Служби на той момент. Тому всілякі прохання надходили від нього. І він був зацікавлений, як і вся вертикаль офісу, у знятті Баканова, і відповідно – дискредитації мене. Кожен грав свою роль".
Деталі: Офіс президента у коментарі BBC заявив, що не володіє інформацією щодо тиску Татарова та Смирнова на силові та правоохоронні структури і запевнив, що ОП діє лише в межах повноважень, визначених законодавством.
Смирнов у коментарі виданню заперечив всі звинувачення на свою адресу: "З Андрієм Наумовим я бачився один єдиний раз у своєму житті. Здається, це був 2020 рік, і навіть вже не пригадую предмет зустрічі з ним".
Смирнов стверджує, що вони з Татаром виконують різні функції в ОП, і питання кримінальної юстиції, в тому числі взаємодії з СБУ та іншими правоохоронними органами, не відносяться до сфери його компетенції. Він заперечив свою причетність до дискредитаційної кампанії проти Баканова і Наумова.
Пряма мова Смирнова: "Ну і останнє – про можливий особистий мотив. Домогтися звільнення Баканова з Наумовим і домогтися призначення Малюка, якого я вживу побачив перший раз через кілька місяців після його призначення головою СБУ? Тобто домогтися призначення людини, з якою у мене не було і зараз немає жодних стосунків – як на мене, логіка відсутня повністю. Плюс давайте не забувати, що звільняє і призначає керівника СБУ Верховна Рада за поданням президента".
Деталі: Татаров надати коментар ВВС відмовився.
В інтерв'ю BBC Наумов стверджує, що не тікав з країни в ніч на 24 лютого, а "виїхав провідати родину" за понад добу до початку повномасштабного вторгнення.
Він заявляє, що його родина перед цим полетіла за кордон літаком, а він віз їм речі у ніч з 22 на 23 лютого.
На уточнююче питання, чому він тоді не повернувся після початку великої війни, Наумов відповів, що планував зробити це "максимум через 10 днів".
На ще одне уточнююче питання, чому він не повернувся через 10 днів, він сказав, що йому треба було займатися питанням забезпечення сім'ї для більш тривалого перебування за кордоном через початок великої війни.
Далі, як зазначив Наумов, почала "розкручуватись історія з держзрадою та іншим".
Нагадаємо: 31 березня 2022 року Володимир Зеленський у відеозверненні зверненні назвав Наумова "антигероєм, зрадником" і повідомив, що позбавив його звання генерала.
Що передувало:
- Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова в Україні підозрюють у шахрайстві та зловживаннях. Ім'я Наумова також пов'язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча, але справи про державну зраду проти самого Наумова немає.
- У ДБР заявляли, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.
- Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку повномасштабної війни.
- Наумова затримали у Сербії 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.
- У липні 2022 року Вищий суд міста Ниш у Сербії відхилив запит про екстрадицію Андрія Наумова, а Апеляційний суд у Ниші згодом підтвердив це рішення.
- Рішення у справі Андрія Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року, ув'язнивши його на рік. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення.
- 3 січня 2024 року стало відомо, що Наумов вийшов на волю.
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