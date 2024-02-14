Экс-генерал СБУ Наумов обвинил Татарова и Смирнова в организации его дискредитации. Последний отрицает

Бывший генерал Службы безопасности Андрей Наумов считает заместителей главы Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова "конечными бенефициарами дискредитационной кампании" в отношении него. Смирнов отрицает обвинения.

Источник: Наумов в интервью BBC, Смирнов в комментарии BBC

Прямая речь Наумова: "В моей ситуации получилось так, что заказчиков и врагов достаточное количество, но глобально все связи ведут к двум людям - Татарову (Олег Татаров - заместитель руководителя ОП) и Смирнову (Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП). Конечные бенефициары моей истории - это они.

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...Его (Татарова - ред.) влияние было слишком активным (когда Наумов работал в СБУ - ред.), и он постоянно расширял круг тех руководителей, которые ранее были ему неподконтрольны. В ход шли и обещания медалей, и должностей, и использовалась разная мотивация. И когда уже руководители ему становились благосклонны - он ставил им непосредственно свои задачи, минуя субординацию. Так, его влияние разрасталось.

...У Смирнова была своя мотивация. Насколько мне понятно, он имел амбиции в отношении СБУ. Также он по распределению своих обязанностей был куратором Службы на тот момент. Поэтому всевозможные просьбы поступали от него. И он был заинтересован, как и вся вертикаль офиса, в снятии Баканова, и соответственно - дискредитации меня. Каждый играл свою роль".

Детали: Офис президента в комментарии BBC заявил, что не владеет информацией о давлении Татарова и Смирнова на силовые и правоохранительные структуры и заверил, что ОП действует только в пределах полномочий, определенных законодательством.

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Смирнов в комментарии изданию отрицает все обвинения в свой адрес: "С Андреем Наумовым я виделся один единственный раз в своей жизни. Кажется, это был 2020 год, и даже уже не помню предмет встречи с ним".

Смирнов утверждает, что они с Татаром выполняют разные функции в ОП, и вопросы уголовной юстиции, в том числе взаимодействия с СБУ и другими правоохранительными органами, не относятся к сфере его компетенции. Он отрицает свою причастность к дискредитационной кампании против Баканова и Наумова.

Прямая речь Смирнова: "Ну и последнее - о возможном личном мотиве. Добиться увольнения Баканова с Наумовым и добиться назначения Малюка, которого я вживую увидел первый раз через несколько месяцев после его назначения главой СБУ? То есть добиться назначения человека, с которым у меня не было и сейчас нет никаких отношений - как по мне, логика отсутствует полностью. Плюс давайте не забывать, что увольняет и назначает руководителя СБУ Верховная Рада по представлению президента".

Детали: Татаров предоставить комментарий ВВС отказался.

В интервью BBC Наумов утверждает, что не бежал из страны в ночь на 24 февраля, а "выехал навестить семью" более чем за сутки до начала полномасштабного вторжения.

Он заявляет, что его семья перед этим улетела за границу самолетом, а он просто вез им вещи в ночь с 22 на 23 февраля.

На уточняющий вопрос, почему он тогда не вернулся после начала большой войны, Наумов ответил, что планировал сделать это "максимум через 10 дней".

На еще один уточняющий вопрос, почему он не вернулся через 10 дней, он сказал, что ему надо было заниматься вопросом обеспечения семьи для более длительного пребывания за границей из-за начала большой войны. Далее, как он отметил, начала "раскручиваться история с госизменой и прочим".

Напомним: 31 марта 2022 года Владимир Зеленский в видеообращении обращении назвал Наумова "антигероем, предателем" и сообщил, что лишил его звания генерала.

Предыстория:

Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова в Украине подозревают в мошенничестве и злоупотреблениях. Имя Наумова также связывали с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского УСБУ Олега Кулинича, но дела о государственной измене против самого Наумова нет.

В ГБР заявляли, что Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала полномасштабной войны.

Наумова задержали в Сербии 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.

В июле 2022 года Высший суд города Ниш в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Андрея Наумова, а Апелляционный суд в Нише впоследствии подтвердил это решение.

Решение по делу Андрея Наумова об отмывании средств сербский суд огласил в сентябре 2023 года, заключив его на год. К тому времени он практически уже отбыл годичный срок заключения.

3 января 2024 года стало известно, что Наумов вышел на свободу.

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