Справу ексгенерала СБУ Наумова повернули на новий розгляд суду у Сербії

Апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження ексгенерала СБУ Андрія Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, справу повернули до суду.

Джерело: балканська служба Радіо Свобода із посиланням на коментар пресслужби суду

Деталі: Апеляційний суд міста Ніш 14 лютого скасував вирок і повернув справу до суду для ухвалення нового рішення.

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