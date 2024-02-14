Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Справу ексгенерала СБУ Наумова повернули на новий розгляд суду у Сербії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 лютого 2024, 14:40
Справу ексгенерала СБУ Наумова повернули на новий розгляд суду у Сербії
АНДРІЙ НАУМОВ, РАДІО СВОБОДА

Апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження ексгенерала СБУ Андрія Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, справу повернули до суду.

Джерело: балканська служба Радіо Свобода із посиланням на коментар пресслужби суду

Деталі: Апеляційний суд міста Ніш 14 лютого скасував вирок і повернув справу до суду для ухвалення нового рішення.

Реклама:

Що передувало:

  • Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова в Україні  підозрюють у шахрайстві та зловживаннях. Ім'я Наумова також пов'язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча, але справи про державну зраду проти самого Наумова немає.
  • У ДБР заявляли, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.
  • Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку повномасштабної війни.
  • Наумова затримали у Сербії 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.
  • У липні 2022 року Вищий суд міста Ниш у Сербії відхилив запит про екстрадицію Андрія Наумова, а Апеляційний суд у Ниші згодом підтвердив це рішення
  • Рішення у справі Андрія Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року, ув'язнивши його на рік. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення.
  • 3 січня 2024 року стало відомо, що Наумов вийшов на волю.

Читайте також: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Теми: судСБУСербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

суд
Перед судом постане російський агент "Лексус", який шпигував для ФСБ на кордоні
Апеляційний суд арештував Лієва: застава – 50 мільйонів
Суд відмовився поновлювати Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки"
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
09:23
фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: