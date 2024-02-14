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Дело эксгенерала СБУ Наумова вернули на новое рассмотрение суда в Сербии

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 февраля 2024, 14:40
Дело эксгенерала СБУ Наумова вернули на новое рассмотрение суда в Сербии
АНДРЕЙ НАУМОВ, РАДИО СВОБОДА

Апелляционный суд в Сербии отменил приговор первой инстанции по осуждению экс-генерала СБУ Андрея Наумова к году лишения свободы за отмывание денег, дело вернули в суд.

Источник: балканская служба Радио Свобода со ссылкой на комментарий пресс-службы суда

Детали: Апелляционный суд города Ниш 14 февраля отменил приговор и вернул дело в суд для принятия нового решения.

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Предыстория:

  • Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова в Украине подозревают в мошенничестве и злоупотреблениях. Имя Наумова также связывали с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского УСБУ Олега Кулинича, но дела о государственной измене против самого Наумова нет. 
  • В ГБР заявляли, что Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.
  • Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала полномасштабной войны.
  • Наумова задержали в Сербии 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.
  • В июле 2022 года Высший суд города Ниш в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Андрея Наумова, а Апелляционный суд в Нише впоследствии подтвердил это решение.
  • Решение по делу Андрея Наумова об отмывании средств сербский суд огласил в сентябре 2023 года, заключив его на год. К тому времени он практически уже отбыл годичный срок заключения.
  • 3 января 2024 года стало известно, что Наумов вышел на свободу.

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Темы: судСБУСербия
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