ЗМІ: В Держдепі США відреагували на знищення ВДК "Цезар Куніков" і відзначили креативність

Після повідомлення про знищення російського корабля "Цезар Куніков" високопосадовець Держдепу США назвав фундаментальною зміною стратегічного позиціювання той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно.

Джерело: "Голос Америки", посилаючись на неназваного співрозмовника в Держдепі, що спілкувався з пресою

Пряма мова: "Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні".

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Деталі: Вказано, що високопосадовець додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Представник зовнішньополітичного відомства додав, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, який полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони (Україна) не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту", - підсумував високопосадовець Держдепу.

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