ЗМІ: В Держдепі США відреагували на знищення ВДК "Цезар Куніков" і відзначили креативність
Після повідомлення про знищення російського корабля "Цезар Куніков" високопосадовець Держдепу США назвав фундаментальною зміною стратегічного позиціювання той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно.
Джерело: "Голос Америки", посилаючись на неназваного співрозмовника в Держдепі, що спілкувався з пресою
Пряма мова: "Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні".
Деталі: Вказано, що високопосадовець додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".
Представник зовнішньополітичного відомства додав, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, який полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.
"І вони (Україна) не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту", - підсумував високопосадовець Держдепу.
Передісторія:
- Під ранок 14 лютого 2024 року в окупованому Росією Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, лунали вибухи з моря. У пабліках повідомляли, що в районі Місхора був атакований великий десантний корабель, для рятувальних робіт окупанти відправили ще один корабель і вертольоти Мі-8 і Ка-27. Російське Міноборони заявило лише про перехоплення 6 безпілотників над морем.
- Співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки заявили, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Згодом ГУР Міноборони офіційно повідомило, що цей ВДК потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", і оприлюднило відео.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля, який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
- Речник ВМС ЗСУ заявив, що після знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається 5.