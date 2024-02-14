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СМИ: В Госдепе США отреагировали на уничтожение БДК "Цезарь Куников" и отметили креативность

Валентина РоманенкоСреда, 14 февраля 2024, 23:52
СМИ: В Госдепе США отреагировали на уничтожение БДК Цезарь Куников и отметили креативность
БДК "ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ". ФОТО С САЙТА ЧФ РФ

После сообщения об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников" высокопоставленный чиновник Госдепа США назвал фундаментальным изменением стратегического позиционирования тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море, как угодно.

Источник: "Голос Америки", ссылаясь на неназванного собеседника в Госдепе, который общался с прессой

Прямая речь: "Эти удары беспилотников в Черном море - серьезное дело. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе".

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Детали: Указано, что чиновник добавил, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле благодаря выбранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

"И они (Украина) не смогли бы этого достичь, не оказав сопротивления Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота", - подытожил чиновник Госдепа.

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Темы: ЧФ РоссиивойнаСША
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