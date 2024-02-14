СМИ: В Госдепе США отреагировали на уничтожение БДК "Цезарь Куников" и отметили креативность
После сообщения об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников" высокопоставленный чиновник Госдепа США назвал фундаментальным изменением стратегического позиционирования тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море, как угодно.
Источник: "Голос Америки", ссылаясь на неназванного собеседника в Госдепе, который общался с прессой
Прямая речь: "Эти удары беспилотников в Черном море - серьезное дело. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе".
Детали: Указано, что чиновник добавил, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле благодаря выбранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.
"И они (Украина) не смогли бы этого достичь, не оказав сопротивления Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота", - подытожил чиновник Госдепа.
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- Спикер ВМС ВСУ заявил, что после уничтожения БДК "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается 5.