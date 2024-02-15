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Гибель "Джуса": самолеты были исправными, диверсия опровергнута доказательствами – ГБР

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 15:27
Гибель Джуса: самолеты были исправными, диверсия опровергнута доказательствами – ГБР
Пилоты Вячеслав Минка, Андрей Пильщиков и Сергей Проказин. Фото: 40 бригада тактической авиации

Расследование авиакатастрофы на Житомирщине в августе 2023 года, в которой погибли три пилота Воздушных сил ВСУ, еще продолжается, вариант о возможной диверсии следствие отвергло, поскольку доказательствами она не подтверждается.

Источник: ответ ГБР на информационный запрос "Украинской правды"

Детали: В ГБР сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы двух военных самолетов Л-39, которая произошла 25 августа 2023 года в Житомирской области и привела к гибели трех летчиков и разрушению самих самолетов, еще продолжается.

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Указано, что для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы было назначено 12 судебных экспертиз, среди которых комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-технические по информации, содержащейся на изъятых бортовых самописцах из указанных самолетов, товароведческие, судебно-медицинские и другие.

В Бюро говорят, что указанные экспертные исследования сейчас находятся на завершающей стадии.

Следственным и экспертным путями предварительно выяснено, что оба самолета до момента столкновения в воздухе находились в технически исправном состоянии. Факт возможного осуществления диверсии, которая привела к авиакатастрофе, на данный момент опровергнут собранными в ходе досудебного расследования доказательствами.

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Дословно ГБР: "Выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц группы руководства полетами или самих пилотов орган досудебного расследования сможет сделать только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств".

 

Предыстория:

  • 26 августа стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.
  • В ГБР, которое ведет расследование, сообщили, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Справка: Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice", 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой, за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Пильщиков активно выступал в западных медиа, и лоббировал предоставление Украине современных истребителей F-16.

Темы: катастрофыВоздушные силы ВСУГБР
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