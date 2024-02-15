"Росіяни стягнули в Авдіївку елітні війська" – командир підрозділу "Terra" 3-тьої ОШБр

Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола Волохов розповів, що росіяни стягнули в Авдіївку елітні війська та зосередили дуже значну кількість піхоти.

Джерело: Микола "Абдула" Волохов в етері ТОК-ШОУ УП

Пряма мова: "Ситуація складна. Ворог складний. Маємо інформацію, що проти нас стоїть 7 ворожих бригад. Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Ми поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день.

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Але поки що святкувати і радіти особливо ні чому, тому що ворог надскладний, він закинув сюди свої елітні підрозділи. Це можна порівняти з тим періодом, коли під Бахмутом ще були "вагнерівці" до того, поки ми їх звідти не не вибили, але мабуть навіть складніше".

Деталі: За словами Волохова, росіяни стягнули як елітні регулярні війська так і зведені елітні підрозділи. Ворог достатньо влучно застосовує артилерію. Працюють, як ворожі дрони-камікадзе, так і дрони для скидання боєприпасів.

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Пряма мова: "Ворог дуже активно намагається проводити флангові маневри, намагається не тільки кількісно, – а кількість піхоти у них тут дуже значна, – але і якісно призвести до ситуації, коли ми будемо в невигідному становищі. Ми знаходимо цьому раду, не даємо їм можливості реалізовувати їхнє бачення і нав'язуємо активно своє бачення".

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