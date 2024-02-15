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"Россияне стянули в Авдеевку элитные войска" – командир подразделения "Terra" 3-й ОШБр

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 февраля 2024, 23:34
Россияне стянули в Авдеевку элитные войска – командир подразделения Terra 3-й ОШБр
Украинский танк ведет огонь по позициям врага в апреле 2023 года. Фото - Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов рассказал, что россияне стащили в Авдеевку элитные войска и сосредоточили очень большое количество пехоты.

Источник: Николай "Абдула" Волохов в эфире ТОК-ШОУ УП

Прямая речь: "Ситуация сложная. Враг сложный. Есть информация, что против нас стоит 7 вражеских бригад. Скажу так, это больше, чем с нашей стороны. Мы поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день.

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Но пока праздновать и радоваться особо нечему, потому что враг сверхсложный, он забросил сюда свои элитные подразделения. Это сравнимо с тем периодом, когда под Бахмутом еще были "вагнеровцы" до того, пока мы их оттуда не выбили, но, пожалуй, даже сложнее".

Детали: По словам Волохова, россияне стянули как элитные регулярные войска, так и сводные элитные подразделения. Враг достаточно метко применяет артиллерию. Работают как вражеские дроны-камикадзе, так и дроны для сброса боеприпасов.

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Прямая речь: "Враг очень активно пытается проводить фланговые маневры, пытается не только количественно, – а количество пехоты у них здесь очень значительное, – но и качественно привести к ситуации, когда мы будем в невыгодном положении. Мы справляемся с этим, не даем им возможности реализовывать их видение и активно навязываем свое видение".

Предыстория:

  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о риске захвата города Авдеевка Донецкой области российскими силами из-за отсутствия достаточного количества оружия у украинских защитников.

Темы: РосcияАвдеевкабоевые действиявойна
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