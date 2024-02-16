Держдеп США прокоментував вступ України в НАТО – ЗМІ
У Держдепі США повідомили, що розгляд вступу України в НАТО на саміті цього року не очікується, імовірно, він відбудеться "після війни".
Джерело: представник Держдепу США Даніел Сайзек у коментарі Суспільному
Пряма мова: "Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни".
Деталі: Чиновник розповідає, що цього року Північноатлантичному альянсу виповнюється 75 років і останнім часом відчутно, що "Альянс зміцнюється". Зокрема, на це впливає розширення – вступ Фінляндії у квітні 2023 року та фінальні кроки до вступу Швеції.
"Це означає, що насправді НАТО (став – ред.) більшим і сильнішим за 75 років. Це теж важливе питання зв’язку між НАТО та Україною", – сказав Сайзек.
Він зазначає, що у світі дедалі більше стає конфліктів, тому і викликів теж – більше. Проте можна помітити, що попри розбіжності серед членів НАТО, врешті-решт, рішення альянсу залишається одностайним з приводу вступу України.
Як приклад чиновник навів минулорічний саміт НАТО у Вільнюсі, де усі члени Альянсу повторили, що "Україна має місце в НАТО".
Представник Держдепу США сказав, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, щоб проводити реформи в Україні. Нині головним пріоритетом є надати допомогу для захисту від російської агресії.
Передісторія:
- Саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі "задля розваги" й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО.