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Держдеп США прокоментував вступ України в НАТО – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 лютого 2024, 05:10
Держдеп США прокоментував вступ України в НАТО – ЗМІ
Даніел Сайзек, фото: Суспільне

У Держдепі США повідомили, що розгляд вступу України в НАТО на саміті цього року не очікується, імовірно, він відбудеться "після війни".

Джерело: представник Держдепу США Даніел Сайзек у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни".

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Деталі: Чиновник розповідає, що цього року Північноатлантичному альянсу виповнюється 75 років і останнім часом відчутно, що "Альянс зміцнюється". Зокрема, на це впливає розширення – вступ Фінляндії у квітні 2023 року та фінальні кроки до вступу Швеції.

"Це означає, що насправді НАТО (став – ред.) більшим і сильнішим за 75 років. Це теж важливе питання зв’язку між НАТО та Україною", – сказав Сайзек.

Він зазначає, що у світі дедалі більше стає конфліктів, тому і викликів теж – більше. Проте можна помітити, що попри розбіжності серед членів НАТО, врешті-решт, рішення альянсу залишається одностайним з приводу вступу України.

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Як приклад чиновник навів минулорічний саміт НАТО у Вільнюсі, де усі члени Альянсу повторили, що "Україна має місце в НАТО".

Представник Держдепу США сказав, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, щоб проводити реформи в Україні. Нині головним пріоритетом є надати допомогу для захисту від російської агресії.

Передісторія:

  • Саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі "задля розваги" й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО.

Теми: СШАУкраїнаНАТО
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