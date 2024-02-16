Госдеп США прокомментировал вступление Украины в НАТО – СМИ
В Госдепе США сообщили, что рассмотрение вступления Украины в НАТО на саммите в этом году не ожидается, вероятно, оно состоится "после войны".
Источник: представитель Госдепа США Даниэл Сайзек в комментарии Суспільному
Прямая речь: "Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны".
Детали: Чиновник рассказывает, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75 лет и в последнее время ощутимо, что "Альянс укрепляется". В частности, на это влияет расширение - вступление Финляндии в апреле 2023 года и финальные шаги к вступлению Швеции.
"Это означает, что на самом деле НАТО (стал – ред.) больше и сильнее за 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", – сказал Сайзек.
Он отмечает, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже - больше. Однако можно заметить, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов, решение альянса остается единодушным по поводу вступления Украины.
В качестве примера чиновник привел прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, где все члены Альянса повторили, что "Украине есть место в НАТО".
Представитель Госдепа США сказал, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената, чтобы проводить реформы в Украине. Сейчас главным приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии.
Предыстория:
- Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе "ради развлечения" и ожидает, что Украина получит приглашение в Альянс и гарантии безопасности на период, пока она не является членом НАТО.