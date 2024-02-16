Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп США прокомментировал вступление Украины в НАТО – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 16 февраля 2024, 05:10
Госдеп США прокомментировал вступление Украины в НАТО – СМИ
Даниэл Сайзек, фото: Суспільне

В Госдепе США сообщили, что рассмотрение вступления Украины в НАТО на саммите в этом году не ожидается, вероятно, оно состоится "после войны".

Источник: представитель Госдепа США Даниэл Сайзек в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны".

Реклама:

Детали: Чиновник рассказывает, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75 лет и в последнее время ощутимо, что "Альянс укрепляется". В частности, на это влияет расширение - вступление Финляндии в апреле 2023 года и финальные шаги к вступлению Швеции.

"Это означает, что на самом деле НАТО (стал – ред.) больше и сильнее за 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", – сказал Сайзек.

Он отмечает, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже - больше. Однако можно заметить, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов, решение альянса остается единодушным по поводу вступления Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В качестве примера чиновник привел прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, где все члены Альянса повторили, что "Украине есть место в НАТО".

Представитель Госдепа США сказал, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената, чтобы проводить реформы в Украине. Сейчас главным приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии.

Предыстория:

  • Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе "ради развлечения" и ожидает, что Украина получит приглашение в Альянс и гарантии безопасности на период, пока она не является членом НАТО.

Темы: СШАУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Спикер Джонсон заявил, что Конгресс США уже несколько недель знал об угрозе со стороны РФ
Бывшего информатора ФБР обвиняют во лжи против Байденов – CNN
Неспособность поддержать Украину никогда не будет забыта – Байден о каникулах Палаты представителей
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: