Третя штурмова пояснила, чому в Авдіївці складніше, ніж в Бахмуті
Третя окрема штурмова бригада пояснила, чим бойові дії в Авдіївці наразі відрізняються від боїв, які були у Бахмуті з тодішньою ПВК "Вагнер".
Джерело: пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Бо (в Авдіївці - ред.) у ворога величезна кількість КАБів і техніки. "Вагнера" (в Бахмуті - ред.) берегли техніку і працювали переважно людьми. Тут (в Авдіївці - ред.) – танкові атаки разом з піхотою, велика кількість БТР та БМП, авіації та FPV-дронів.
Такого в Бахмуті під час "Вагнерів" не було. Там було складно, але зараз – надскладно".
Деталі: Пресофіцер додав, що на деяких ділянках оборонні дії ведуться на 360 градусів ураження від ворога. Він уточнив, що не має на увазі оточення.
При цьому ворог постійно перекидає нові сили в район Авдіївки.
Передісторія:
- 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.
- ОСУВ "Таврія" наголошувала, що на Авдіївському напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту, в останні дні ворог залучає більше бронетехніки для наступу.