Третя штурмова пояснила, чому в Авдіївці складніше, ніж в Бахмуті

Третя окрема штурмова бригада пояснила, чим бойові дії в Авдіївці наразі відрізняються від боїв, які були у Бахмуті з тодішньою ПВК "Вагнер".

Джерело: пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Бо (в Авдіївці - ред.) у ворога величезна кількість КАБів і техніки. "Вагнера" (в Бахмуті - ред.) берегли техніку і працювали переважно людьми. Тут (в Авдіївці - ред.) – танкові атаки разом з піхотою, велика кількість БТР та БМП, авіації та FPV-дронів.

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Такого в Бахмуті під час "Вагнерів" не було. Там було складно, але зараз – надскладно".

Деталі: Пресофіцер додав, що на деяких ділянках оборонні дії ведуться на 360 градусів ураження від ворога. Він уточнив, що не має на увазі оточення.

При цьому ворог постійно перекидає нові сили в район Авдіївки.

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