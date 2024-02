Зеленський прибув до Німеччини, попереду "два важливих дні"

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, розпочав візит до Німеччини.

Джерело: Володимир Зеленський у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У мене починаються два важливих дні. Зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості, Мюнхенська безпекова конференція. Нова архітектура безпеки для України, а також нові можливості.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах і забезпечити тривалий мир".

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5