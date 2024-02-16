Поліція ідентифікувала 875 із 1 008 тіл загиблих на деокупованих територіях Харківщини
П'ятниця, 16 лютого 2024, 11:42
На деокупованих територіях Харківської області правоохоронцям вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих, серед них 29 – це діти.
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "Ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 – дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день. Майже 17 тисяч воєнних злочинів окупантів на Харківщині зареєстрували лише поліцейські області".
Деталі: Повідомляється, що тільки в Купʼянську російські окупанти вбили 200 цивільних і поранили понад 750 людей.
Також загарбники пошкодили понад 2,5 тисячі обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.
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Передісторія:
- 16 вересня 2022 року голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області виявили 10 катівень.
- 23 вересня 2022 року стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян. Також поліція встановила особи понад 1 тисячі російських військових, які вчинили злочини на окупованих територіях.
- 8 жовтня 2022 року в селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області після деокупації виявили 4 тіла зі слідами насильницької смерті.