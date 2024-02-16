Поліція ідентифікувала 875 із 1 008 тіл загиблих на деокупованих територіях Харківщини

На деокупованих територіях Харківської області правоохоронцям вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих, серед них 29 – це діти.

Джерело: Національна поліція України



Дослівно: "Ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 – дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день. Майже 17 тисяч воєнних злочинів окупантів на Харківщині зареєстрували лише поліцейські області".



Деталі: Повідомляється, що тільки в Купʼянську російські окупанти вбили 200 цивільних і поранили понад 750 людей.

Також загарбники пошкодили понад 2,5 тисячі обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.

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