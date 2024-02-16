Полиция идентифицировала 875 из 1 008 тел погибших на деоккупированных территориях Харьковщины
Пятница, 16 февраля 2024, 11:42
На деоккупированных территориях Харьковщины правоохранителям удалось идентифицировать 875 из 1 008 тел погибших, среди них 29 – это дети.
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "Враг оставил после себя 1 008 тел убитых и погибших, из которых 29 - детей. Полицейскими на сегодня идентифицировано 875 человек, и эта работа не прекращается ни на день. Почти 17 тысяч военных преступлений оккупантов на Харьковщине зарегистрировали только полицейские области".
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Детали: Сообщается, что только в Купянске российские оккупанты убили 200 гражданских и ранили более 750 человек.
Также захватчики повредили более 2,5 тысячи объектов гражданской и критической инфраструктуры.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 16 сентября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили 10 пыточных.
- 23 сентября 2022 года стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан. Также полиция установила личности более 1 тысячи российских военных, совершивших преступления на оккупированных территориях.
- 8 октября 2022 года в поселке Купянск-Узловой Харьковской области после деоккупации обнаружили 4 тела со следами насильственной смерти.