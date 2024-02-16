Полиция идентифицировала 875 из 1 008 тел погибших на деоккупированных территориях Харьковщины

На деоккупированных территориях Харьковщины правоохранителям удалось идентифицировать 875 из 1 008 тел погибших, среди них 29 – это дети.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Враг оставил после себя 1 008 тел убитых и погибших, из которых 29 - детей. Полицейскими на сегодня идентифицировано 875 человек, и эта работа не прекращается ни на день. Почти 17 тысяч военных преступлений оккупантов на Харьковщине зарегистрировали только полицейские области".

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Детали: Сообщается, что только в Купянске российские оккупанты убили 200 гражданских и ранили более 750 человек.

Также захватчики повредили более 2,5 тысячи объектов гражданской и критической инфраструктуры.

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