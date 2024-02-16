Українські прикордонники про "диверсантів у Білорусі": Лукашенківський абсурд триває

Українські прикордонники кажуть, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує підігрувати Росії з метою в тому числі змістити акценти і виставити агресором Україну, але його заяви не мають реального підгрунтя.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: УП попросила прокоментувати заяву білоруського диктатора, що в рамках оголошеного в прикордонному районі РБ режиму КТО, білоруські силовики, мовляв, піймали українських громадян, які нібито перекидали вибухівку для здійснення диверсій на території Росії та Білорусі.

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Пряма мова Демченка: "Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії. Сьогоднішні його слова чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза.

Їхня "контртерористична операція", яку за твердженням Лукашенка, ніхто не помітив, і це добре, тому що "не їх ума діло", щойно розпочалася, як відразу й закінчилася. З результатом у "купу диверсантів та купу вибухівки".

Лукашенківський абсурд не припиняється. Я до сих пір згадую про його "тонни зброї", яку вони "затримували з України", а ще більше добре пам’ятаю звідки відбулося вторгнення Росії".