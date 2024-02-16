Украинские пограничники о "диверсантах в Беларуси": Лукашенковский абсурд продолжается

Украинские пограничники говорят, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает подыгрывать России с целью в том числе сместить акценты и выставить агрессором Украину, но его заявления не имеют реальной подоплеки.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: УП попросила прокомментировать заявление белорусского диктатора, что в рамках объявленного в приграничном районе РБ режима КТО, белорусские силовики, мол, поймали украинских граждан, которые якобы перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий на территории России и Беларуси.

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Прямая речь Демченко: "Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его слова очередное подтверждение этому. У нас они конечно могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, но отмечать, что из Украины идет угроза.

Их "контртеррористическая операция", которую по утверждению Лукашенко, никто не заметил, и это хорошо, потому что "не их ума дело", как началась, так сразу и закончилась. С результатом в "кучу диверсантов и кучу взрывчатки".

Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его "тоннах оружия", которое они "задерживали из Украины", а еще больше хорошо помню откуда произошло вторжение России".