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ОСУВ "Таврія" пояснило, для чого необхідно утримувати Авдіївку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 14:14
ОСУВ Таврія пояснило, для чого необхідно утримувати Авдіївку
Авдіївка, скрін з мапи deepstate станом на день 16 лютого

ОСУВ "Таврія" пояснило, чому має значення утримування міста Авдіївка, а також наголосило, що за найскрутніших обставин на полі бою пріоритет – це життя бійців.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію і російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси і резерви, виснажувати їхню армаду. 

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Але вкотре наголошу, що за найскрутніших обставин на полі бою пріоритет – це життя бійців. Ми воюємо залізом і головою, а не залізом та "м'ясом".

…Відтак, уже кілька днів тривають бої в міській забудові з усіма особливостями застосування сил та засобів у такій оперативній обстановці. Також Росія наступає на місто з півдня.

Зафіксовано, що противник для наступу подекуди одночасно застосовує малі штурмові групи чисельністю до відділення відразу із кількох бригад чи полків. Це свідчення того, наскільки великі сили ворог одночасно кинув на одну Авдіївку. 

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…Водночас коли на якійсь з вулиць чи провулків Авдіївки ситуація стає критичною і коли втрачається сенс обороняти цілу купу каміння, то пріоритет кожного командира – зберегти життя бійців, задіяти гнучкий підхід до ведення бойових дій і відійти на інші позиції, на другий рубіж оборони. Щоби збережені бійці потім мали змогу відновити втрачені позиції. Таким чином відбувається маневр військами на загрозливих напрямках.

…Противник застосовує різні набори тактик. Переважно це штурмові дії малими піхотними групами, інколи до них долучається для посилення бронетехніка, танки. Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх кримінальників і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон.

Але загалом це сильний, навчений ворог, це регулярна армія – переважно мотострілецькі полки, подекуди також десантники, спецпризначенці. Цю силу не слід недооцінювати".

Деталі: Він додав, що на Авдіївському напрямку проти Сил оборони станом на 14 лютого воювали військові частини та з'єднання 1-го армійського корпусу, 2-ї та 8-ї армій та 41-го армійського корпусу збройних сил РФ.

Лиховій заявив, що для російської армії стоїть політичне завдання – здобути хоча б якесь місто до президентських виборів у Росії, які відбудуться в березні.

Пряма мова: "І варто розуміти, що багато населених пунктів на захід від Авдіївки можуть стати другим Маріуполем, другим Бахмутом і другою Бучею, якщо українці не будуть поповнювати лави Збройних сил, не будуть підтримувати мобілізацію, донатити на ЗСУ".

Що передувало: 

  • В Авдіївці тривають запеклі бої. На тому напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту.
  • 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Теми: АвдіївкавійнаЗбройні сили
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