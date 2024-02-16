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ОСУВ "Таврия" объяснило, для чего необходимо удерживать Авдеевку

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 февраля 2024, 14:14
ОСУВ Таврия объяснило, для чего необходимо удерживать Авдеевку
Авдеевка, скрин с карты deepstate по состоянию на день 16 февраля

ОСУВ "Таврия" объяснило, почему имеет значение удержание города Авдеевка, а также отметило, что при самых сложных обстоятельствах на поле боя приоритет – это жизнь бойцов.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду. 

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Но еще раз подчеркну, что при самых трудных обстоятельствах на поле боя приоритет - это жизнь бойцов. Мы воюем железом и головой, а не железом и "мясом".

...Следовательно, уже несколько дней продолжаются бои в городской застройке со всеми особенностями применения сил и средств в такой оперативной обстановке. Также Россия наступает на город с юга.

Зафиксировано, что противник для наступления иногда одновременно применяет малые штурмовые группы численностью до отделения сразу из нескольких бригад или полков. Это свидетельство того, насколько большие силы враг одновременно бросил на одну Авдеевку. 

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...Вместе с тем когда на какой-то из улиц или переулков Авдеевки ситуация становится критической и когда теряется смысл оборонять целую кучу камней, то приоритет каждого командира - сохранить жизнь бойцов, задействовать гибкий подход к ведению боевых действий и отойти на другие позиции, на второй рубеж обороны. Чтобы сохраненные бойцы потом имели возможность восстановить утраченные позиции. Таким образом происходит маневр войсками на угрожающих направлениях.

...Противник применяет разные наборы тактик. Преимущественно это штурмовые действия малыми пехотными группами, иногда к ним присоединяется для усиления бронетехника, танки. Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют оккупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зеков, бывших уголовников и тех, кого меньше всего жалко. Это видно по тому, кто попадает в плен.

Но в целом это сильный, обученный враг, это регулярная армия - в основном мотострелковые полки, иногда также десантники, спецназовцы. Эту силу не следует недооценивать".

Детали: Он добавил, что на Авдеевском направлении против Сил обороны по состоянию на 14 февраля воевали воинские части и соединения 1-го армейского корпуса, 2-й и 8-й армий и 41-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Лиховой заявил, что для российской армии стоит политическая задача - получить хотя бы какой-то город до президентских выборов в России, которые состоятся в марте.

Прямая речь: "И стоит понимать, что многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом и второй Бучей, если украинцы не будут пополнять ряды Вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию, донатить на ВСУ".

Что предшествовало:

  • В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. На том направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту.
  • 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Темы: АвдеевкавойнаВооруженные силы
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