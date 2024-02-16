Зеленський про Авдіївку: Головний сигнал від мене, що військові – найголовніше

Президент України Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

Джерело: Володимир Зеленський у Німеччині під час спільної з канцлером Олафом Шольцом пресконференції

Пряма мова: "Що стосується Авдіївки – ситуація не перший день (складна – ред.). Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами: вони не запскоються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є.

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Наші люди, наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед.

Я детально розумію, що там відбувається. На контакті з військовим керівництвом.

Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене: наші військові – це найголовніше, що в нас є, і це є наша найголовніша зброя".

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Деталі: Зеленський наголосив, що потрібно обходитися якнайменшими втратами. Військове керівництво отримує від президента саме такий сигнал, а вже "на полі бою професійні люди – вони знають, що робити", сказав Зеленський.

Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram, що "після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки".

Цьому передувало: 15 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що в Авдіївці захисники здійснюють маневр, аби подекуди відійти на більш вигідні позиції, а подекуди – відбивати позиції.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про ризик захоплення Авдіївки російськими силами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців.