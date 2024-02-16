Зеленский об Авдеевке: Главный сигнал от меня, что военные – самое главное

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины.

Источник: Владимир Зеленский в Германии во время совместной с канцлером Олафом Шольцом пресс-конференции

Прямая речь: "Что касается Авдеевки – ситуация не первый день (сложная – ред.). Мы помним, что делает Россия с нашими городами и селами: они не успокоятся, пока полностью не разрушат все живое, что там есть.

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Наши люди, наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед.

Я детально понимаю, что там происходит. На контакте с военным руководством.

Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал от меня: наши военные – это самое главное, что у нас есть, и это наше самое главное оружие".

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Детали: Зеленский отметил, что нужно обходиться как можно меньшими потерями. Военное руководство получает от президента именно такой сигнал, а уже "на поле боя профессиональные люди – они знают, что делать", сказал Зеленский.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Telegram, что "после многих месяцев противостояния командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки".

Этому предшествовало: 15 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что в Авдеевке защитники совершают маневр, чтобы кое-где отойти на более выгодные позиции, а кое-где – отбивать позиции.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о риске захвата Авдеевки российскими силами из-за отсутствия достаточного количества оружия у украинских защитников.