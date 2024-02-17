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ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
карта боїв ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі українські підрозділи "здійснюють відносно контрольований відхід" з Авдіївки.

Джерело: ISW

Деталі: Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив вночі 17 лютого, що він наказав українським силам в Авдіївці відійти на більш вигідні оборонні позиції, щоб уникнути оточення і зберегти життя українських військовослужбовців.

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Російські джерела стверджують, що українські війська масово відходять, і що відхід українських військ стає все більш хаотичним і затратним. Однак, ISW не спостерігав жодних візуальних доказів масового або хаотичного відходу українських військ, а постійне незначне просування російських військ в Авдіївці та навколо неї дозволяє припустити, що українські війська наразі здійснюють відносно контрольований відхід з населеного пункту.

Також російські джерела твердять, що війська РФ також просунулися на сході Авдіївки до південно-західної околиці Авдіївки, далі на південь уздовж вулиці Грушевського і на захід від Авдіївки в напрямку ґрунтових доріг, якими українські війська постачають позиції на сході і півдні Авдіївки.

Російські військові блогери стверджують, що окупанти близькі до того, щоб перерізати або вже перерізали одну з ґрунтових доріг, що з'єднує Авдіївку з Ласточкиним (на захід від Авдіївки).

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Російські джерела стверджували, що загарбники близькі до оточення решти українських сил у центральній, східній та південній частинах Авдіївки, а один російський блогер стверджував, що трохи більше кілометра відділяє російські позиції на західній околиці Авдіївки від російських позицій на півдні Авдіївки.

Наразі ISW оцінює, що приблизно три з половиною кілометри відокремлюють російські позиції в цих двох районах, спираючись на наявні візуальні докази.

Фахівці припускають, що українським силам, можливо, доведеться проводити контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а російські зусилля, спрямовані на те, щоб ускладнити або запобігти виведенню українських військ, можуть стати досить виснажливими.

Ключові висновки ISW за 16 лютого:

  • Німеччина і Франція підписали двосторонні угоди про гарантії безпеки з Україною 16 лютого.
  • Офіційні особи НАТО все частіше попереджають, що Росія становить значну загрозу безпеці Альянсу.
  • Дані незалежних російських опитувань свідчать про те, що більшість росіян здебільшого апатично ставляться до війни Росії в Україні, особливо ті росіяни, які особисто не втратили членів сім'ї в Україні і, таким чином, можуть повністю уникати думок про війну.
  • Російська реакція на повідомлення про смерть ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального 16 лютого була відносно приглушеною.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, на північний захід від Бахмута, а також поблизу Авдіївки.
  • Путін продовжує позиціонувати себе як залучений та ефективний лідер воєнного часу.
  • Підконтрольні Росії суди в окупованій Україні продовжують виносити суворі вироки українським військовополоненим.

Теми: ISWАвдіївкавійна
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