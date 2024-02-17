ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі українські підрозділи "здійснюють відносно контрольований відхід" з Авдіївки.
Джерело: ISW
Деталі: Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив вночі 17 лютого, що він наказав українським силам в Авдіївці відійти на більш вигідні оборонні позиції, щоб уникнути оточення і зберегти життя українських військовослужбовців.
Російські джерела стверджують, що українські війська масово відходять, і що відхід українських військ стає все більш хаотичним і затратним. Однак, ISW не спостерігав жодних візуальних доказів масового або хаотичного відходу українських військ, а постійне незначне просування російських військ в Авдіївці та навколо неї дозволяє припустити, що українські війська наразі здійснюють відносно контрольований відхід з населеного пункту.
Також російські джерела твердять, що війська РФ також просунулися на сході Авдіївки до південно-західної околиці Авдіївки, далі на південь уздовж вулиці Грушевського і на захід від Авдіївки в напрямку ґрунтових доріг, якими українські війська постачають позиції на сході і півдні Авдіївки.
Російські військові блогери стверджують, що окупанти близькі до того, щоб перерізати або вже перерізали одну з ґрунтових доріг, що з'єднує Авдіївку з Ласточкиним (на захід від Авдіївки).
Російські джерела стверджували, що загарбники близькі до оточення решти українських сил у центральній, східній та південній частинах Авдіївки, а один російський блогер стверджував, що трохи більше кілометра відділяє російські позиції на західній околиці Авдіївки від російських позицій на півдні Авдіївки.
Наразі ISW оцінює, що приблизно три з половиною кілометри відокремлюють російські позиції в цих двох районах, спираючись на наявні візуальні докази.
Фахівці припускають, що українським силам, можливо, доведеться проводити контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а російські зусилля, спрямовані на те, щоб ускладнити або запобігти виведенню українських військ, можуть стати досить виснажливими.
Ключові висновки ISW за 16 лютого:
- Німеччина і Франція підписали двосторонні угоди про гарантії безпеки з Україною 16 лютого.
- Офіційні особи НАТО все частіше попереджають, що Росія становить значну загрозу безпеці Альянсу.
- Дані незалежних російських опитувань свідчать про те, що більшість росіян здебільшого апатично ставляться до війни Росії в Україні, особливо ті росіяни, які особисто не втратили членів сім'ї в Україні і, таким чином, можуть повністю уникати думок про війну.
- Російська реакція на повідомлення про смерть ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального 16 лютого була відносно приглушеною.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, на північний захід від Бахмута, а також поблизу Авдіївки.
- Путін продовжує позиціонувати себе як залучений та ефективний лідер воєнного часу.
- Підконтрольні Росії суди в окупованій Україні продовжують виносити суворі вироки українським військовополоненим.