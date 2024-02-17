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ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
карта боев ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что сейчас украинские подразделения "осуществляют относительно контролируемый отход" из Авдеевки.

Источник: ISW

Детали: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил ночью 17 февраля, что он приказал украинским силам в Авдеевке отойти на более выгодные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения и сохранить жизни украинских военнослужащих.

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Российские источники утверждают, что украинские войска массово отходят, и что отход украинских войск становится все более хаотичным и затратным. Однако, ISW не наблюдал никаких визуальных доказательств массового или хаотичного отхода украинских войск, а постоянное незначительное продвижение российских войск в Авдеевке и вокруг нее позволяет предположить, что украинские войска в настоящее время осуществляют относительно контролируемый отход из населенного пункта.

Также российские источники утверждают, что войска РФ также продвинулись на востоке Авдеевки к юго-западной окраине Авдеевки, далее на юг вдоль улицы Грушевского и на запад от Авдеевки в направлении грунтовых дорог, по которым украинские войска снабжают позиции на востоке и юге Авдеевки.

Российские военные блогеры утверждают, что оккупанты близки к тому, чтобы перерезать или уже перерезали одну из грунтовых дорог, соединяющую Авдеевку с Ласточкино (к западу от Авдеевки).

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Российские источники утверждали, что захватчики близки к окружению остальных украинских сил в центральной, восточной и южной частях Авдеевки, а один российский блогер утверждал, что чуть больше километра отделяет российские позиции на западной окраине Авдеевки от российских позиций на юге Авдеевки.

Сейчас ISW оценивает, что примерно три с половиной километра отделяют российские позиции в этих двух районах, опираясь на имеющиеся визуальные доказательства.

Специалисты предполагают, что украинским силам, возможно, придется проводить контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а российские усилия, направленные на то, чтобы усложнить или предотвратить вывод украинских войск, могут стать достаточно изнурительными.

Ключевые выводы ISW за 16 февраля:

  • Германия и Франция подписали двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Украиной 16 февраля.
  • Официальные лица НАТО все чаще предупреждают, что Россия представляет значительную угрозу безопасности Альянса.
  • Данные независимых российских опросов свидетельствуют о том, что большинство россиян в основном апатично относятся к войне России в Украине, особенно те россияне, которые лично не потеряли членов семьи в Украине и, таким образом, могут полностью избегать мыслей о войне.
  • Российская реакция на сообщение о смерти заключенного оппозиционного политика Алексея Навального 16 февраля была относительно приглушенной.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, к северо-западу от Бахмута, а также вблизи Авдеевки.
  • Путин продолжает позиционировать себя как вовлеченный и эффективный лидер военного времени.
  • Подконтрольные России суды в оккупированной Украине продолжают выносить суровые приговоры украинским военнопленным.

Темы: ISWАвдеевкавойна
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