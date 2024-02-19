Данілов: Відхід з Авдіївки не катастрофа, росіяни заплатили за неї високу ціну

Після виходу українських військ ситуація на фронті лишається складною, проте не варто називати її катастрофічною.

Джерело: секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "УП. Підсумки"

Пряма мова: "Ми в лютому 2022 року також були в обороні, коли розпочалася активна агресія Російської Федерації і сьогодні, коли починають розповідати, що зараз катастрофічна ситуація, то по-перше, не треба роздмухувати такі речі. На війні кожен день складний і важкий. І зараз робити складні висновки також не треба.

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Так, ситуація складна. Ми це визнаємо. Є проблеми із засобами ураження. На превеликий жаль, їх недостатня кількість на території нашої країни, але будемо вважати, що найближчим часом вся ця ситуація має змінюватися".

Деталі: Данілов також заявив, що захоплення Авдіївки обійшлося росіянам дуже дорого. "Маневри, які здійснюють наші військові є професійними. Що стосується росіян, то їм дуже дорого дістався цей населений пункт (Авдіївка – ред.). Вони втратили величезну кількість там своїх військових, вони втратили там величезну кількість техніки", - сказав він.

Данілов наголосив, що не бачить у маневрі українських військових "чогось катастрофічного".

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