Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов: Відхід з Авдіївки не катастрофа, росіяни заплатили за неї високу ціну

Олександр ШумілінПонеділок, 19 лютого 2024, 21:59
Данілов: Відхід з Авдіївки не катастрофа, росіяни заплатили за неї високу ціну
Фото: УП

Після виходу українських військ ситуація на фронті лишається складною, проте не варто називати її катастрофічною.

Джерело: секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "УП. Підсумки"

Пряма мова: "Ми в лютому 2022 року також були в обороні, коли розпочалася активна агресія Російської Федерації і сьогодні, коли починають розповідати, що зараз катастрофічна ситуація, то по-перше, не треба роздмухувати такі речі. На війні кожен день складний і важкий. І зараз робити складні висновки також не треба.

Реклама:

Так, ситуація складна. Ми це визнаємо. Є проблеми із засобами ураження. На превеликий жаль, їх недостатня кількість на території нашої країни, але будемо вважати, що найближчим часом вся ця ситуація має змінюватися".

Деталі: Данілов також заявив, що захоплення Авдіївки обійшлося росіянам дуже дорого. "Маневри, які здійснюють наші військові є професійними. Що стосується росіян, то їм дуже дорого дістався цей населений пункт (Авдіївка – ред.). Вони втратили величезну кількість там своїх військових, вони втратили там величезну кількість техніки", - сказав він.

Данілов наголосив, що не бачить у маневрі українських військових "чогось катастрофічного".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.  

Теми: ДаніловРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня

Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР

Sea Baby: українці задонатили майже 300 млн за рекордні 2 дні 

ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії

фотоЧерез корупцію затримали посадовця управління Міноборони

Спільна зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулась – Шмигаль

Усі новини...
Данілов
Данілов закликає союзників не виявляти страху перед РФ, інакше "війна буде програна"
Данілов: Ухвалення законопроєкту про мобілізацію з нормами, які порушують Конституцію, майже неможливе
Данілов розповів, як діятиме Україна в умовах, коли підтримка Заходу затримується
Останні новини
04:06
Ворог атакував громаду Сумщини 12 ракетами, на іншу скинув 14 мін
03:10
відеоЗМІ: На Херсонщині впав російський літак Су-34
02:42
відео, оновленоУ російському Липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат
02:26
Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня
01:42
відеоРосіяни шукають "наші слабкі місця" на Авдіївському напрямку – 3-я ОШБр
00:40
ЗМІ: Британія пропонує громадянство потенційним інформаторам у Росії
00:18
Російське Міноборони заявило, що дві області РФ атакували українські безпілотники
23:52
В Україні на війні загинув доброволець з Литви
23:49
Оновлено, фото, відеоВорог атакував Одесу ударними дронами: є загиблий і поранені
23:42
Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: