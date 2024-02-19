Данилов: Отход из Авдеевки не катастрофа, россияне заплатили за нее высокую цену

После выхода украинских войск ситуация на фронте остается сложной, однако не стоит называть ее катастрофической.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "УП. Итоги"

Прямая речь: "Мы в феврале 2022 года также были в обороне, когда началась активная агрессия Российской Федерации и сегодня, когда начинают рассказывать, что сейчас катастрофическая ситуация, то во-первых, не надо раздувать такие вещи. На войне каждый день сложный и тяжелый. И сейчас делать сложные выводы также не надо.

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Да, ситуация сложная. Мы это признаем. Есть проблемы со средствами поражения. К большому сожалению, их недостаточное количество на территории нашей страны, но будем считать, что в ближайшее время вся эта ситуация должна меняться".

Детали: Данилов также заявил, что захват Авдеевки обошелся россиянам очень дорого. "Маневры, которые осуществляют наши военные являются профессиональными. Что касается россиян, то им очень дорого достался этот населенный пункт (Авдеевка - ред.). Они потеряли огромное количество там своих военных, они потеряли там огромное количество техники", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что не видит в маневре украинских военных "чего-то катастрофического".

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