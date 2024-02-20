Тарнавський: Росіяни продовжують штурми під Авдіївкою малими групами

На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжують вдаватися до наступальних дій малими штурмовими групами.

Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського

Пряма мова: "На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського".

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Деталі: Також Тарнавський розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу противник скоротив активність авіації — завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів. На Запорізькому напрямку і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

Тарнавський підкреслив, що ситуація залишається контрольованою.

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