Тарнавський: Росіяни продовжують штурми під Авдіївкою малими групами
На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжують вдаватися до наступальних дій малими штурмовими групами.
Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського
Пряма мова: "На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського".
Деталі: Також Тарнавський розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу противник скоротив активність авіації — завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів. На Запорізькому напрямку і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.
Тарнавський підкреслив, що ситуація залишається контрольованою.
Передісторія:
- Розвідка Великої Британії вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.