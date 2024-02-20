Тарнавский: Россияне продолжают штурмы под Авдеевкой малыми группами

На Авдеевском направлении российские оккупанты продолжают прибегать к наступательным действиям малыми штурмовыми группами.

Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского

Прямая речь: "На Авдеевском направлении враг снова совершает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского".

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Детали: Также Тарнавский рассказал, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки противник сократил активность авиации - нанес только 2 авиаудара, но провел 42 боевых столкновения и совершил 1040 артобстрелов. На Запорожском направлении и в Донецкой области россияне возобновили применение отравляющих веществ: зафиксировано всего 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-душительного действия.

Тарнавский подчеркнул, что ситуация остается контролируемой.

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