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В Естонії затримали 10 ймовірних агентів російських спецслужб

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 16:07
В Естонії затримали 10 ймовірних агентів російських спецслужб
Ілюстративне фото Getty Images

Найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб.

Джерело: прем’єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, передає "Європейська правда"

Пряма мова Каллас: "Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території.

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"Ми знаємо, що Кремль спрямовує зусилля проти усіх наших демократичних суспільств. Наша відповідь – відкритість і викриття їхніх методів. Це спосіб стримати шкідницькі дії і зробити нас стійкішими".

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Маргус Тсахкна деталізував, що поліція безпеки затримала десятьох осіб, підозрюваних у діяльності за вказівками з Росії.

"Метою було сіяти страх, підживлювати напругу і послаблювати нашу рішучість у підтримці України. Але Росії не вдасться. Ми залишаємося сильними й пильними", – написав він.

Паралельно Поліція внутрішньої безпеки (Kapo) вийшла з оголошенням про те, що знайшла осіб, причетних до актів вандалізму щодо автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса та журналіста у минулому році, повідомляє ERR. 

Загалом затримали 10 осіб, їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб. Шестеро залишаються під вартою. 

Вважають, що метою операції було "сіяти страх і створювати напругу в естонському суспільстві". 

Окрім згаданого вандалізму авто міністра і журналіста, цих осіб підозрюють в актах вандалізму щодо пам’ятників. 

Держпрокурор Трііну Олев заявив, що зараз справа на етапі досудового розслідування, тому слідство не може розкривати усі деталі. 

"Розпочато провадження за кримінальним кодексом щодо злочинів проти безпеки Республіки Естонія", – зазначив він.

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Теми: ЕстоніяРосіярозвідка
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