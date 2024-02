В Естонії затримали 10 ймовірних агентів російських спецслужб

Найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб.

Джерело: прем’єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, передає "Європейська правда"

Пряма мова Каллас: "Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території.

Реклама:

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.



We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.



Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient.