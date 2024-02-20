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В Эстонии задержали 10 вероятных агентов российских спецслужб

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 16:07
В Эстонии задержали 10 вероятных агентов российских спецслужб
Иллюстративное фото Getty Images

Высшие должностные лица Эстонии объявили о задержании 10 вероятных агентов России, их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб.

Источник: премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Маргус Тсахкна, передает "Европейская правда"

Прямая речь Каллас: "Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории.

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"Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ - открытость и разоблачение их методов. Это способ сдержать вредительские действия и сделать нас более устойчивыми".

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Маргус Тсахкна детализировал, что полиция безопасности задержала десять человек, подозреваемых в деятельности по указаниям из России.

"Целью было сеять страх, подпитывать напряжение и ослаблять нашу решимость в поддержке Украины. Но России не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – написал он.

Параллельно Полиция внутренней безопасности (Kapo) вышла с объявлением о том, что нашла лиц, причастных к актам вандализма в отношении автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляенеметса и журналиста в прошлом году, сообщает ERR.

Всего задержали 10 человек, их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб. Шестеро остаются под стражей.

Считается, что целью операции было "сеять страх и создавать напряжение в эстонском обществе".

Кроме упомянутого вандализма авто министра и журналиста, этих лиц подозревают в актах вандализма в отношении памятников.

Госпрокурор Триину Олев заявил, что сейчас дело на этапе досудебного расследования, поэтому следствие не может раскрывать все детали.

"Начато производство по уголовному кодексу о преступлениях против безопасности Республики Эстония", – отметил он.

Что предшествовало:

  • В Польше недавно сообщали о задержании гражданина Украины, который, как полагают, действовал по поручению спецслужб РФ.
  • В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали сотрудника одного из органов МВД.

Темы: ЭстонияРосcияразведка
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