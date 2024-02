В Эстонии задержали 10 вероятных агентов российских спецслужб

Высшие должностные лица Эстонии объявили о задержании 10 вероятных агентов России, их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб.

Источник: премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Маргус Тсахкна, передает "Европейская правда"

Прямая речь Каллас: "Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории.

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.



We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.



Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient.